Stand: 27.06.2024 13:40 Uhr Erzbistum Hamburg: Rund 12.000 Austritte im vergangenen Jahr

Im Erzbistum Hamburg sind 2023 rund 12.000 Katholikinnen und Katholiken aus der Kirche ausgetreten. Das sind etwa 2.000 Kirchenaustritte weniger als 2022. Eingetreten in die katholische Kirche sind 57 Menschen. Diese Zahlen meldete das Erzbistum am Donnerstag. Damit lebten Ende vergangenen Jahres in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg insgesamt rund 350.000 katholische Christinnen und Christen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.06.2024 | 13:00 Uhr