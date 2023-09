Erneute Razzia in der Billstraße in Hamburg

Stand: 14.09.2023 13:43 Uhr

Fünf Monate nach dem Großbrand an der Hamburger Billstraße gibt es erneut eine Großrazzia in der Hamburger Billstraße. Einsatzkräfte kontrollierten dort am Donnerstag einen 6.000 Quadratmeter großen Lagerkomplex.