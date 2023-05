Großkontrolle in der Billstraße: Mehrere Betriebe überprüft Stand: 12.05.2023 20:15 Uhr Fünf Wochen nach dem Großbrand in der Billstraße in Hamburg sind dort bei einer Großkontrolle am Freitagabend mehrere Betriebe überprüft worden.

Die chaotischen Zustände in dem Industriegebiet im Stadtteil Rothenburgsort waren wiederholt kritisiert worden. Der Bezirk Mitte hatte daraufhin eine behördenübergreifende Task Force gegründet. An der Großkontrolle am Freitag nahmen mehr als 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlicher Behörden teil, darunter Gesundheitsamt, Stadtreinigung, Amt für Arbeitsschutz, Zoll, Polizei und Feuerwehr.

Hostel in der Nähe des Brandgeländes überprüft

Nicht weit entfernt von dem Brandgelände in der Billstraße wurde unter anderem ein Hostel überprüft. Einsatzleiter Joscha Heinrich vom Bezirksamt Hamburg-Mitte erläuterte: "Hier soll Industrie stattfinden, wir stellen aber immer wieder fest, dass hier auch Einzelhandel oder so etwas wie eine gewerbliche Zimmervermietung stattfindet." Eine solche Nutzung sei nicht erlaubt. "Die ordnungsgemäßen Nutzung muss nach und nach im Verfahren wieder hergestellt werden." In der überprüften Unterkunft leben osteuropäische Arbeiter, die auch in ihren Zimmern kochen, wochenlang auf engem Raum. Dort fehlten unter anderem Feuerlöscher.

In einem anderen Objekt wurde die Lagerung von Kühlschränken überprüft. Die Ergebnisse der Großkontrolle sollen in den nächsten Tagen vorgestellt werden.

