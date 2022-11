Erneut Drogen-Lieferdienst in Hamburg aufgeflogen Stand: 27.11.2022 14:28 Uhr Statt Pizza oder Cola gab es Rauschgift: In Hamburg ist der Polizei offenbar erneut ein Lieferdienst für Drogen ins Netz gegangen. Die Bande soll den Stoff in drei Autos ausgeliefert haben.

Ein Anruf genügte, dann wurde das Koks nach Hause geliefert. Laut Polizei sollen rund 270 Kundinnen und Kunden den illegalen Service genutzt haben. Drogenfahnderinnen und Fahnder nahmen am Wochenende drei Männer und eine Frau in Uhlenhorst und Barmbek-Süd fest. Einer der Männer wurde aus einem der Smarts gezogen, als er vermutlich gerade auf einer Auslieferungsfahrt unterwegs war.

Wohnung als eine Art Lieferzentrale

Als Zentrale diente offenbar eine Wohnung in der Nähe der Hamburger Meile, in der die Drogen auch gelagert wurden. Bei der Razzia stellten die Beamtinnen und Beamten fast ein halbes Kilogramm fertig abgepackten Kokains sicher, ebenso mehr als 8.000 Euro in bar. Alle vier mutmaßlichen Mitglieder der Gruppe kamen in Untersuchungshaft.

"Drogen-Taxis" kein neues Phänomen

In diesem Jahr gab es in Hamburg bereits mehrere Prozesse gegen Dealerinnen und Dealer, die die Drogen direkt an die Haustür lieferten. Zuletzt wurden Mitglieder der so genannten Koks-Taxi-Bande zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 27.11.2022 | 14:00 Uhr