Erfolglose Suche nach einem Paddler auf der Elbe bei Hamburg

Stand: 24.06.2024 20:11 Uhr

Auf der Elbe hat es an der Hamburger Stadtgrenze am Sonntag bis in den Abend einen großen Rettungseinsatz gegeben. Mehr als 100 Einsatzkräfte suchten dort nach einem vermissten Paddler.