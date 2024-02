Stand: 26.02.2024 17:44 Uhr Eppendorf: 20-Jähriger verletzt Mitbewohnerin lebensgefährlich

In Hamburg-Eppendorf soll ein 20-Jähriger seine 58-jährige Mitbewohnerin fast getötet haben. Anwohnende hatten am frühen Sonnabendmorgen den Notruf gewählt, weil sie einen lautstarken Streit gehört hatten, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamtinnen und Beamten fanden die Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen. Den Mitbewohner stellten sie nach einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen am U-Bahnhof Kellinghusenstraße. Er ist nun in Untersuchungshaft.

