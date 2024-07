Stand: 16.07.2024 11:12 Uhr Entwarnung im Park Planten un Blomen: Keine Blindgänger gefunden

Der Kampfmittelräumdienst hat im Hamburger Park Planten un Blomen keine Blindgänger gefunden. Das teilte das Bezirksamt Hamburg-Mitte am Dienstag mit. "Die Arbeiten sind abgeschlossen und es wurden keine Bomben gefunden", sagte eine Sprecherin. Jetzt müssten noch die entstandenen Löcher aufgefüllt werden. Spätestens am Mittwoch könne der Park wieder vollständig freigegeben werden. Vor einigen Wochen hatte der Kampfmittelräumdienst auf Luftbildern verdächtige Flächen entdeckt. Um sie genauer zu untersuchen, blieb der Park am Dienstag zwischen Messe, Dammtor und Marseiller Promenade geschlossen. Der Alte Botanische Garten und die Wallanlagen waren von der Schließung nicht betroffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.07.2024 | 12:00 Uhr