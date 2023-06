Elterninitiative fordert Abitur nach neun Jahren in Hamburg Stand: 07.06.2023 16:26 Uhr 2010 wurde das Abitur in acht Jahren an Hamburgs Gymnasien eingeführt. In anderen Bundesländern, wie im Nachbarland Schleswig-Holstein, wird wieder auf G9, also ein Abitur nach neun Jahren, zurück gewechselt. Die Elterninitiative "G9 Hamburg" fordert nun auch die Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren für Hamburg.

"Unsere Kinder werden nicht gesehen, weil die Politik Ruhe will", klagt Tanja Matschernus. Sie ist Teil der Elterninitiative "G9 Hamburg" für die Abschaffung des 2010 in Hamburg eingeführten Turbo-Abis an den Gymnasien. Die Begründung: Schülerinnen und Schüler würden noch immer unter Lernrückständen nach Corona leiden, Lehrkräfte hätten Probleme mit den neuen Bildungsplänen und Bundesländer wie Schleswig-Holstein, Hessen und Bayern seien bereits zum Abitur nach neun Jahren zurückgekehrt.

Weniger Druck für Schülerinnen und Schüler

Auch Vater Gunnar Matschernus ist Teil der Initiative erhofft sich durch das Extraschuljahr mehr Ruhe beim Lernen für die Schülerinnen und Schüler: "Es gibt mehr Zeit, Druck wird rausgenommen. Wichtig ist, dass nicht nur Stoffvermittlung stattfindet, sondern eben auch Kompetenzen vermittelt werden durch Versuche, durch hinterfragen, und das ist erwiesenermaßen besser, wenn man dafür mehr Zeit hat."

G9: 2014 scheiterte ein Volksbegehren in Hamburg

Nachdem 2014 bereits ein Volksbegehren zur Thematik scheiterte, hat sich aktuell die neue Elterninitiative gegründet und eine Online-Petition gestartet. Beim letzten Versuch vor neun Jahren sprachen sich selbst Lehrerinnen und Lehrer dagegen aus. Heute seien sich Schulleiterinnen und Schulleiter nicht mehr so einig, sagt Christian Gefert, Vorsitzender der Vereinigung der Leitungen Hamburger Gymnasien und Studienseminare. Über 5.000 Menschen haben nach Angaben der Initiative bei der Online-Petition bereits unterschrieben und in etwa zwei Wochen wollen die Eltern auch eine Volksinitiative starten, der erste Schritt der Volksgesetzgebung in Hamburg.

Möglichkeit zum Wechsel zu G9 an Stadtteilschulen

Seit 2010 machen Hamburgs Gymnasiastinnen und Gymnasiasten das Abitur in acht Jahren. An den Stadtteilschulen haben sie ein Jahr länger Zeit. Ein Wechsel zwischen den Schulen ist nach der 6. und 10. Klasse möglich. Damit hätten Schülerinnen und Schüler die Wahl, sagt Schulsenator Ties Rabe (SPD). Jetzt umkehren, wie es viele andere Bundesländer getan haben, wolle er nicht: "Ich habe die Erfahrung gemacht, das beste was man Kindern tun kann ist es, solche dauernde Gewaltreformen zu lassen. Es braucht Ruhe, damit eine Schule gut funktioniert."

G9 benötigt mehr Lehrkräfte und Räumlichkeiten

Zudem würde durch ein Abitur nach neun Jahren die Schülerzahl durch das zusätzliche Schuljahr um 6.000 steigen. Es würden weitere Lehrkräfte und noch mehr Räume nötig. Laut dem statistischen Bundesamt gibt Hamburg im Jahr 11.700 Euro pro Schülerin oder Schüler aus. Mit einer längeren Schulzeit würden die Kosten für Bildung enorm steigen.

