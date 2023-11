Elbtower: Milliardär Benko offenbar nicht mehr dabei Stand: 03.11.2023 17:18 Uhr Die Muttergesellschaft des Elbtowers steht vor personellen Veränderungen. Der österreichische Signa-Gründer René Benko hat offenbar seinen Rückzug aus der Immobiliengruppe signalisiert. Benkos Signa gehören die Galeria-Kaufhof-Häuser und Anteile am Elbtower und anderen Hamburger Immobilien.

Der Höhenflug von René Benko ist offensichtlich jäh beendet. Der Signa-Mitgesellschafter Hans Peter Haselsteiner erklärte im ORF, die Gesellschafter hätten auf Benko Druck ausgeübt. Der solle den Sanierungsexperten Arndt Geiwitz als Generalbevollmächtigten einsetzen und ihm die Stimmrechte zu übertragen. Unklar ist, ob Benko dem Druck schon gefolgt ist.

Kühne: "Zurzeit keine Lösung"

Hamburgs Stadtentwicklungsbehörde will "interne Vorgänge" in Privatfirmen nicht kommentieren. Zuvor hatte sich Klaus-Michael Kühne gemeldet. Der Logistik-Milliardär hält zehn Prozent der Anteile am Elbtower über die Signa Prime Selection. Dem "Hamburger Abendblatt" teilte er mit: "Die Kühne Holding ist von einem Elbtower-Engagement weit entfernt und lediglich an dem einen oder anderen Gespräch über Teil- oder Gesamtlösungen in Sachen Signa Prime am Rande beteiligt.“ Zurzeit zeichne sich keine Lösung ab.

200 Millionen Euro schon verbaut

Scheitert der Elbtower, fällt das angefangene Gebäude kostenlos an die Stadt Hamburg. Mindestens 200 Millionen Euro hat Signa schon verbaut. Sollte die ganze Signa in die Knie gehen, könnte Kühne bis zu 400 Millionen Euro verlieren, wie Experten NDR 90,3 erklärten. Deshalb dürfte Kühne Interesse am Bau des Elbtowers haben.

Die ebenfalls beteiligte Commerz Real meldet sich optimistisch. Die Commerzbank-Tochter teilte mit: "Wir sind vom Elbtower nach wir nach wie vor absolut überzeugt und gehen davon aus, dass die Bauarbeiten bald wieder aufgenommen werden können."

Tschentscher schließt staatliche Hilfen aus

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte zuvor gegenüber dem "Spiegel" staatliche Hilfen für den Elbtower ausgeschlossen.

Elbtower soll dritthöchstes Hochhaus Deutschlands werden

Der Elbtower soll mit 65 Stockwerken 245 Meter hoch werden. Damit wird das vom Büro des Stararchitekten David Chipperfield entworfene Gebäude nach dem Commerzbank-Turm und dem Messeturm in Frankfurt das dritthöchste Hochhaus Deutschlands. Früheren Angaben von Signa Real Estate zufolge wird der Wolkenkratzer voraussichtlich 950 Millionen Euro kosten.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 03.11.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hafencity