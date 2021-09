Elbfest 2021 in Hamburg: Große Schiffsparade am Sonntag Stand: 13.09.2021 12:31 Uhr Das Elbfest Hamburg würdigt am 18. und 19. September die maritime Tradition der Hansestadt. Höhepunkt ist eine Parade mit vielen Traditionsschiffen.

Am Wochenende dreht sich in Hamburg alles um alte Schoner, Dampfer und Ewer. Besucherinnen und Besucher können an vielen Standorten Traditionsschiffe besichtigen, zum Beispiel im Museumshafen Oevelgönne oder im Traditionsschiffhafen in der Hafencity. Auch Mitfahrten werden angeboten.

Parade der Traditionsschiffe auf der Elbe

Höhepunkt ist die Parade der Traditionsschiffe auf der Elbe am Sonntag um 13 Uhr. Vom Hansahafen aus fahren die Schiffe bis Teufelsbrück, danach geht es wieder zurück bis zur Elbphilharmonie.

Stadt empfiehlt Anreise mit Bus und Bahn

Das Programm des Elbfests startet am Sonnabend um 11 Uhr und endet um 20 Uhr. Am Sonntag beginnt es um 10 Uhr und läuft bis 18 Uhr. Details sind unter www.hamburg.de/elbfest-hamburg aufgelistet. Die Stadt empfiehlt die Anreise zu den Veranstaltungsorten mit Bus und Bahn.

