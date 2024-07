Stand: 31.07.2024 20:36 Uhr Eißendorf: Mann niedergestochen und schwer verletzt

In Hamburg-Eißendorf ist am Mittwochabend ein Mann mit einem Messer niedergestochen und schwer verletzt worden. Laut Polizei geschah der Angriff gegen 17.40 Uhr in einem Mehrfamilienhaus der Weusthoffstraße. Nach Informationen von NDR 90,3 soll der Täter der 19-jährige Sohn des Opfers sein. Er wurde von Polizisten festgenommen. Zuvor hatte er sich offenbar mit seinem Vater gestritten.

