Stand: 04.11.2024 06:51 Uhr Eißendorf: Frau bei Wohnungsbrand leicht verletzt

Im Hamburger Stadtteil Eißendorf ist eine Frau bei einem Wohnungsbrand leicht verletzt worden. Das Feuer war am frühen Sonntagabend in der Souterrain-Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Beerenwald ausgebrochen. Rund 50 Feuerwehleute rückten an. Sie konnten den Brand löschen, bevor er sich aubreitete. Die Bewohnerin wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

