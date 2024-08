Stand: 01.08.2024 20:21 Uhr Eißendorf: 19-Jähriger verletzt Stiefvater mit Messer

In Hamburg-Eißendorf hat ein 19-Jähriger am Mittwoch seinen Stiefvater mit einem Messer schwer verletzt. Der Angriff ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in der Weusthoffstraße. Die Polizei nahm den 19-Jährigen fest. Offenbar ist er psychisch krank. Das mutmaßliche Tatmesser wurde sichergestellt. Der Stiefvater kam mit starken Kopf- und Halsverletzungen ins Krankenhaus. Nach Angaben von Anwohnenden soll es zuvor einen Streit zwischen Tatverdächtigem und Opfer gegeben haben. Die Mordkommission ermittelt.

