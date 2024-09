Stand: 21.09.2024 07:10 Uhr Eidelstedt: Mann kommt bei Wohnungsbrand ums Leben

Im Hamburger Stadtteil Eiselstedt ist ein Mann bei einem Wohnungsbrand gestorben. Nach Angaben der Polizei war das Feuer am frühen Freitagabend in der sechsten Etage eines Mehrfamilienhauses in der Pinneberger Chaussee ausgebrochen. Die Helfer hatten noch versucht, den im Bett liegenden 82-Jährigen wiederzubeleben - jedoch ohne Erfolg. Insgesamt waren 30 Feuerwehrleute im Einsatz.

