Dulsberg-Park: Polizei geht gegen mutmaßliche Drogendealer vor Stand: 28.06.2023 15:22 Uhr Im Dulsberg-Park hat die Hamburger Polizei mehrere mumaßliche Drogendealer festgenommen. Zuvor hatten sich immer wieder Anwohnerinnen und Anwohner beschwert.

Sie berichteten von Drogenverkäufen an einem Spielplatz und von einem aggressiven Auftreten der Dealer. So sollen sie unter anderem Nachbarinnen und Nachbarn eingeschüchtert haben, die sich bei der Polizei über die Dealerei beschweren wollten.

Mehrere Verdächtige festgesetzt

Die reagierte nun und rückte am Dienstagnachmittag mit einem Großaufgebot an. Drogenfahnderinnen und -fahnder sowie Bereitschaftspolizistinnen und -polizisten stürmten den Park und setzten 13 Verdächtige fest. Fünf von ihnen hatten offenbar mit Drogen gehandelt, zwei hatten Drogen dabei, eine Person hält sich illegal in Deutschland auf. Bei den Durchsuchungen fanden die Ermittlerinnen und Ermittler insgesamt rund 80 Gramm Marihuana.

Spürhunde entdecken Drogen-Verstecke

Einige Päckchen waren in sogenannten Drogenbunkern, also kleinen Verstecken in dem Park, verstaut. Die Spürhunde "Mia" und "Zuna" witterten die Drogen und führten die Polizistinnen und Polizisten zu den Verstecken. Zwei der mutmaßlichen Dealer kamen ins Untersuchungsgefängnis.

