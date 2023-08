Dürre und Stau am Panamakanal: Hapag-Lloyd sucht Alternative

Stand: 29.08.2023 06:44 Uhr

Schiffsstau und Niedrigwasser am Panamakanal - das sorgt auch in der Hamburger Wirtschaft für Probleme. Die Reederei Hapag-Lloyd überlegt, ob ihre Schiffe mittelfristig andersherum um den Globus fahren, nämlich statt durch den Panamakanal durch den Suezkanal in Ägypten.