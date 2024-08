Stand: 30.08.2024 16:49 Uhr Drogen im Straßenverkehr: Bilanz nach verstärkter Polizeikontrolle

In dieser Woche hat die Hamburger Polizei dutzende berauschte Autofahrer und -fahrerinnen aus dem Verkehr gezogen. Im Rahmen einer Aktionswoche kontrollierten Hamburger Polizeikräfte zusammen mit Kollegen und Kolleginnen aus ganz Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Österreich mehr als 2.100 Fahrzeuge. Dabei erwischten sie mehr als 110 Menschen, die Drogen genommen hatten und gefahren waren. Unter anderem hielten sie einen 27-Jährigen an, der außerdem rund zwei Kilogramm Marihuana und mehr als 900 Euro mutmaßliches Dealgeld in seinem Auto hatte.

