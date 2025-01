Drei Verletzte durch Brand in Mehrfamilienhaus in Hamburg Stand: 07.01.2025 07:02 Uhr Im Hamburger Stadtteil Ottensen musste die Feuerwehr am Montagabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ausrücken. Dabei wurde eine Frau lebensgefährlich verletzt.

In der Erdmannstraße in Ottensen brannte der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses in voller Ausdehnung. Flammen schlugen aus der Vorder- und Rückseite des Gebäudes. Im ganzen Stadtviertel roch es stark nach Rauch. Das komplette Gebäude musste evakuiert werden. Mehrere Anrufer hatten am Montagabend eine Verpuffung und ein Feuer in dem Haus gemeldet.

Frau schwebt in Lebensgefahr

Eine Frau erlitt bei dem Brand lebensgefährliche Verletzungen. Sie war auf dem Balkon der brennenden Wohnung, als die Einsatzkräfte eintrafen. Sie wurde mit einer Drehleiter gerettet. Eine weitere Person sei schwer und eine dritte leicht verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Alle Verletzten seien ins Krankenhaus gekommen. Zwei weitere Menschen seien vor Ort untersucht worden. Sie blieben laut Feuerwehr aber unverletzt.

Brandursache noch unklar

Das Feuer in der betroffenen Wohnung sei schnell unter Kontrolle gebracht worden, hieß es. Da sich die Flammen aber teils bis unter das Dach ausgebreitet hatten, dauerte der Einsatz bis in die Nacht. Das Dach musste den Angaben zufolge teilweise geöffnet werden, um Glutnester zu finden. Die Feuerwehr war mit etwa 135 Einsatzkräften vor Ort. Der Brand soll infolge einer Verpuffung entstanden sein. Wie es genau dazu kommen konnte, ist noch unklar.

