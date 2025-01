Zwei Schwerverletzte bei Feuer in Hamburger Einfamilienhaus Stand: 06.01.2025 07:22 Uhr In Hamburg-Hummelsbüttel sind bei einem Brand zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine Frau erlitt schwere Verbrennungen und kam in ein Krankenhaus.

Das Feuer brach am Sonntagabend in einem Einfamilienhaus in der Straße Am Karpfenteich aus. Schnell stand das Gebäude komplett in Flammen. Eine Frau konnte sich zwar selbst retten, kam aber mit Verbrennungen zweiten Grades in ein Krankenhaus. Ein Mann musste gerettet werden, er erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung.

Wodurch das Feuer in dem Wohnhaus ausbrach, ist unklar. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die Feuerwehr war in der Spitze mit 80 Kräften im Einsatz.

