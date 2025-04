Stand: 16.04.2025 08:58 Uhr Drei Polizeikräfte bei Unfall in Hamburg-Rahlstedt verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Rahlstedt sind am Mittwochmorgen drei Polizeikräfte leicht verletzt worden. Ihr Polizeiauto war gerade im Einsatz, als es an der Kreuzung Bargteheider Straße/Scharbeutzer Straße einem anderen Wagen auswich und dabei gegen einen Ampel- und Laternenmast fuhr. Die Straßen waren zeitweise voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.04.2025 | 09:00 Uhr