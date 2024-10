Digitallotsen helfen beim Online-Service der Stadt Hamburg Stand: 14.10.2024 18:17 Uhr Digital das neue Auto anmelden, bequem vom Sofa aus den Kita-Gutschein beantragen: Inzwischen bieten die Behörden der Stadt über 200 Online-Dienste an. Genutzt werden die aber bisher von nicht einmal einem Viertel der Hamburgerinnen und Hamburger. Das soll sich nun ändern.

Die Angebote lassen sich auf den Online-Seiten der Stadt schnell finden. Allerdings muss man sich für viele Dienste digital ausweisen können - und dafür muss zunächst der Personalausweis freigeschaltet werden. Damit sich künftig mehr Hamburgerinnen und Hamburger da heranwagen, helfen in dieser Woche die sogenannten Digitallotsen dabei - und zwar in der Europa Passage in der Innenstadt.

Dressel: Digitales Angebot ist eine "Win-Win-Situation"

Insgesamt ist das digitale Angebot für Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) eine "Win-Win-Situation" für Bürger und Bürgerinnen und die Verwaltung. "Der Weg ins Amt, den kann man sich ersparen und wir wollen natürlich als Verwaltung dadurch auch einen Effizienzgewinn erzielen", so Dressel. Mit der neuen Kampagne "Hamburg - digital für dich" sollen mehr Menschen für die Online-Dienste der Stadt gewonnen werden, sagt Bezirksstaatsrat Alexander von Vogel.

Hilfestellung vor Ort gibt es weiterhin

"Und gleichzeitig ist es uns sehr wichtig, dass wir für all diejenigen, die das nicht wollen, die das nicht können oder die einfach eine Frage und ein konkretes Problem haben, vor Ort ansprechbar bleiben", so Vogel weiter. Das Ende der Digitalisierung ist dabei noch lange nicht in Sicht, fast jede Woche kommen derzeit neue Online-Dienste hinzu.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.10.2024 | 17:00 Uhr