Digitallotsen helfen in Hamburger Kundenzentren Stand: 19.04.2024 16:47 Uhr Mal eben schnell im Internet den Kita-Gutschein beantragen, das Auto ummelden oder seine Patientenakte einsehen - das geht alles schon gemütlich von zu Hause aus. Dafür muss man sich aber digital ausweisen. Und wie das geht, zeigen in Hamburg jetzt sogenannte Digitallotsen.

Es dauert nur wenige Minuten, dann ist der PIN-Code erstellt, die App runtergeladen und der Personalausweis eingelesen. Dabei helfen in den Kundenzentren in der Spitalerstraße und in der Lenhartzstraße jetzt Digitallotsinnen und -lotsen. Die für die Bezirke zuständige Senatorin Katharina Fegebank (Grüne) erläuterte am Freitag bei der Vorstellung des Projekts, was die Digitallotsinnen und - lotsen tun: "Fragen beantworten und vielleicht die ein oder andere Hürde aus dem Weg räumen." Aber sie würden den Leuten auch die Angst nehmen, die sich fragten, was mit ihren Daten passiert, wenn sie sich bei einem solchen Konto registrieren. Die Daten werden nicht dauerhaft gespeichert.

Kein Termin notwendig

Auch wenn es darum geht, die Dienste dann zu nutzen, um etwa Bafög oder ein Führungszeugnis zu beantragen, sollten Interessierte gerne jederzeit Fragen stellen, sagte Digitallotsin Tina Leonard. Die Menschen könnten auch bei Kleinigkeiten fragen. Sie hätten vielleicht erstmal Angst vor dem Thema Digitalisierung. Hinterher höre man häufig: "Das war ja gar nicht so schlimm." Oder: "Das ging ja ganz fix." Einen Termin für die Digitallotsinnen und -lotsen braucht man nicht.

An diesen Standorten gibt es die Digitallotsen:

Hamburg Service vor Ort: City, Einwohnerangelegenheiten, Spitalerstraße 4, 20095 Hamburg, täglich 11 bis 17 Uhr

Hamburg Service vor Ort: Hamburg-Nord, Einwohnerangelegenheiten, Lenhartzstraße 28, 20249 Hamburg, täglich von 11 bis 17 Uhr

