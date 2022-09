Digitalisierung an Schulen: Hamburg bei Umfrage auf Platz 3 Stand: 27.09.2022 07:47 Uhr Wie modern ist der Unterricht an Hamburgs Schulen? Wie weit ist man dort schon mit der Digitalisierung? Eine neue Studie sieht Hamburg dabei auf den vorderen Plätzen.

Deutschlandweit sind Eltern repräsentativ zu diesem Thema befragt worden. Mit dem Ergebnis: In allen Bundesländern sehen sie noch Nachholbedarf, zum Beispiel bei der Ausstattung mit Computern oder Tablets, aber auch bei der Fortbildung der Lehrkräfte.

Hamburg auf Platz drei bei der Umfrage

Viele Eltern bestätigen aber auch, dass zumindest teilweise digital gelernt wird. In Bremen äußern das fast 90 Prozent der Eltern - Bremen führt die Tabelle an, gefolgt von Nordrhein-Westfalen. In Hamburg sind es knapp 80 Prozent der Eltern, gemeinsam mit Berlin und Brandenburg liegt Hamburg auf Platz drei.

Hamburg hat viele Geräte angeschafft

Hamburg hat aber auch schneller als die meisten anderen Bundesländer Geld aus dem Digitalpakt mit dem Bund ausgegeben. Es wurde zum Beispiel dafür verwendet, um allen Schülern im Bedarfsfall Tablets ausleihen zu können.

Rabe: Schulung von Lehrkräften muss verbessert werden

Fehlende Geräte sind deshalb für die Eltern in Hamburg weniger ein Problem. Das bestätigt auch Schulsenator Ties Rabe (SPD). Man habe in diesem Punkt einen großen Schritt nach vorne gemacht. Der Senator räumt aber auch ein: Vor allem die Lernprogramme und die Schulung der Lehrkräfte müssten noch besser werden.

