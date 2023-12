Die "Peking" bekommt einen historischen Anker Stand: 08.12.2023 13:41 Uhr Der historische Viermaster "Peking" im Hamburger Hafenmuseum hat am Freitag einen zweiten Anker bekommen - mit einer besonderen Vorgeschichte.

Ehrenamtliche Freunde der "Peking" haben einen originalgetreuen Anker beschafft, der von einem Schwesterschiff der "Peking" stammt - nämlich von der "Pamir", die 1957 in einem Sturm im Atlantik gesunken war.

Anker der "Pamir" aus der Ostsee geborgen

Den jetzt an der "Peking" angebrachten Anker hatte die "Pamir" allerdings schon 1951 bei einem Manöver in der Lübecker Bucht verloren, wie der Verein "Freunde der Viermastbark Peking" mitteilte. Das 2,8 Tonnen schwere Teil war damals aus der Ostsee geborgen und in der Nähe der "Passat" in Travemünde abgelegt worden. Alle drei Frachtsegler gehörten zu den mehr als 60 Flying P-Linern der Hamburger Reederei Ferdinand Laeisz.

Die "Peking" war 2017 von New York nach Deutschland transportiert worden. Sie wurde auf Peters Werft in Wewelsfleth bei Glückstadt restauriert, die nun auch den Anker wieder herrichtete. Seit Mai 2020 liegt die Bark im Hansahafen vor dem Hamburger Hafenmuseum. Der Verein bemüht sich darum, die Inneneinrichtung und Ausstattung der "Peking" möglichst originalgetreu wiederzubeschaffen und einzubauen. Die Montage des Steuerbordankers wurde nach Angaben des Vereins von den beteiligten Firmen und der Hermann-Reemtsma-Stiftung unterstützt.

