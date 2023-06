Deutschlandticket: HVV verkauft in Hamburg 224.000 neue Abos Stand: 18.06.2023 14:00 Uhr Das Deutschlandticket wird im Großraum Hamburg stark nachgefragt. Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hat bislang bereits rund 224.000 neue Abonnements verkauft. Dazu kommen Hunderttausende alte Abo-Karten, die automatisch umgestellt wurden.

So viele Menschen wie noch nie zuvor besitzen jetzt ein HVV-Abo. Rechnet man alle Zeitkarten zusammen, gab es Ende Mai 911.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Der bisherige Höchststand im Jahr 2019 lag bei 786.000 Abos. Der Turbo für Bus und Bahn ist das Deutschlandticket. Es ist am 1. Mai gestartet, bundesweit ohne zeitliche Einschränkung im Nah- und Regionalverkehr gültig und wird im Abo für 49 Euro im Monat verkauft.

Bilanz nach einem Monat

Ende Mai hatten den Angaben zufolge insgesamt 709.000 Fahrgäste des HVV Deutschlandtickets. Darunter seien 198.000 Kundinnen und Kunden, die bisher kein Abo hatten. Unter den verkauften Deutschlandtickets sind den Angaben zufolge zudem 253.000 Jobtickets, 68.000 Schülertickets, 61.000 Tickets von Menschen mit Sozialrabatt sowie die von 11.000 Studentinnen und Studenten, die ihre Semestertickets aufgewertet haben.

Bislang 224.000 neue Abo-Kunden

Und der Trend geht laut HVV weiter nach oben. In den vergangenen beiden Wochen sei die Zahl der an Neukundinnen und Neukunden verkauften Tickets nochmals deutlich auf mittlerweile 224.000 angestiegen. Hamburg profitiert bei den Neukundinnen und -kunden unter anderem von der leichten Bedienbarkeit der HVV-switch-App. Zudem kann man dort das Abo auch mitten im Monat beginnen und bekommt nur die anteiligen Tage berechnet. Jeder zehnte der 224.000 Neukunden des Deutschlandtickets im HVV stammt aus anderen Städten. Zum Tarifgebiet des Verkehrsverbunds gehören Hamburg sowie fünf Landkreise in Schleswig-Holstein und drei in Niedersachsen. Das Deutschlandticket kann über die HVV-switch-App und als Chipkarte online oder in den Servicestellen des Verkehrsverbundes bestellt werden.

Verkehrssenator: Schub für Mobilitätswende

HVV-Geschäftsführerin Anna-Theresa Korbutt spricht von einer riesengroßen Erfolgsgeschichte. Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) freut sich über "beeindruckenden Zahlen". Mit dem Deutschlandticket sei es gelungen, mehr als 220.000 neue Kundinnen und Kunden zu werben. "Das wird der Mobilitätswende in Hamburg und der Metropolregion einen kräftigen Schub geben", so Tjarks.

