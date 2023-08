Der Supermond leuchtet heute auch über Hamburg Stand: 01.08.2023 05:54 Uhr Heute wird ein besonders großer Supermond erwartet. Und in der Nacht vom 30. August auf den 31. August soll das Himmels-Spektakel noch einmal zu sehen sein.

Hintergrund des Himmelsphänomens: Der Vollmond ist zurzeit sehr nah an der Erde und leuchtet besonders hell. Außerdem erscheint er außergewöhnlich groß. Für den August werden deshalb die zwei größten Vollmonde des ganzen Jahres erwartet.

30 Prozent mehr Mondlicht

Ein Supermond ist ein Vollmond oder Neumond, der höchstens 360.000 Kilometer vom Erdmittelpunkt entfernt ist. Aufgrund der relativ geringen Entfernung erscheint ein Super-Vollmond am Nachthimmel rund sieben Prozent größer als ein durchschnittlicher Mond und hat ungefähr 30 Prozent mehr Mondlicht.

Heute geht der Vollmond in Hamburg um 21.53 Uhr in Hamburg auf und wird dann zu sehen sein, wenn der Himmel dafür klar genug ist. Die Chancen dafür könnten ähnlich wie das derzeitige Wetter durchwachsen sein: Laut Wettervorhersage soll es in der Nacht in Norddeutschland vielerorts nachlassende Schauer und Gewitter geben, im Binnenland soll es wechselnd bewölkt sein.

Morgen früh um 7.52 Uhr erreicht der Supermond seine größten Ausmaße, dann ist seine Umlaufbahn am nächsten.

Blue Moon am 31. August

In der Nacht vom 30. August auf den 31. August um 3.54 Uhr gibt es die nächste Gelegenheit, einen Supermond zu sehen. "Es ist sehr selten, dass wir zwei Vollmonde innerhalb eines Monats erleben. Im Schnitt kommt es alle zweieinhalb Jahre zu diesem Phänomen", sagt Björn Voss, Direktor des Hamburger Planetariums. "Im Volksmund wird ein solcher zweiter Vollmond als 'Blue Moon' bezeichnet – wobei unser Trabant natürlich nicht blau am Himmel steht. Der Name stammt vielmehr von der englischen Redewendung 'once in a blue moon', was so viel wie 'alle Jubeljahre einmal' bedeutet."

