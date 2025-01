Stand: 30.01.2025 19:29 Uhr "Der Hafen hilft": Rund 60.000 Sachspenden vermittelt

Der gemeinnützige Verein "Der Hafen hilft" hat am Donnerstag eine Bilanz des vergangenen Jahres gezogen. Die 125 Ehrenamtlichen um Gründerin Anja van Eijsden vermittelten im vergangenen Jahr rund 60.000 Sachspenden an Bedürftige in Hamburg und in Krisenregionen - darunter Matratzen, Schreibtische und Wolldecken. Große Spenden kamen etwa von Kreuzfahrtschiffen oder durch den Umzug zweier Haspa-Standorte. Die Generalkonsulin der Ukraine, Iryna Tybinka, bedankte sich für die Hilfe aus Hamburg.

