Demos gegen rechts: Heute wird es eng in der Hamburger Innenstadt Stand: 22.02.2025 07:21 Uhr Einen Tag vor der Bundestagswahl wird es voll in der Hamburger Innenstadt. Grund sind Demonstrationen, bei denen heute Zehntausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet werden.

Los geht es um 12 Uhr in der Willy-Brandt-Straße: Ein Bündnis unter anderem aus "Fridays for Future", DGB Hamburg, der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und der Türkischen Gemeinde Hamburg ruft unter dem Motto "Wir lassen uns nicht spalten: Hamburg wählt Zusammenhalt" zu einer Kundgebung auf. Die Organisierenden richten sich dabei erneut gegen die AfD sowie gegen die Migrationspolitik der CDU/CSU und ihr Abstimmungsverhalten zusammen mit der FDP im Bundestag. Laut Polizei rechnen die Veranstalter mit rund 65.000 Teilnehmenden.

"Fridays-for-Future"-Sprecherin Annika Rittmann sagte: "Einen Tag vor der Bundestagswahl gehen wir in Hamburg auf die Straße und machen klar: Wir lassen uns nicht in Angst und Spaltung treiben. Wir stehen für eine solidarische Gesellschaft, in der niemand zurückgelassen wird. Hamburg wählt Zusammenhalt - und wir kämpfen dafür, dass das so bleibt."

Tausende ziehen durch die Innenstadt

Nach einer Kundgebung auf der Ludwig-Erhard-Straße ziehen die Demonstrierenden durch die Hamburger Innenstadt - über die Domstraße und die Steinstraße soll es bis zum Glockengießerwall gehen. Dort ist ab 14.30 Uhr eine zweite Demo geplant. Zu dem Rave unter dem Motto "Klare Kante gegen Rechts" mit Lastwagen und DJs werden rund 15.000 Menschen erwartet.

Demos ziehen zum Heiligengeistfeld

Nachdem die beiden Aufzüge im Bereich der Mönckebergstraße zusammengeführt werden, sollen sie später auf dem Heiligengeistfeld enden, wie die Polizei mitteilte. Bis zum Abend sei mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Hamburger Innenstadt zu rechnen.

Protest gegen AfD-Politiker in Heimfeld erwartet

Mehrere Demos gegen rechts soll es heute auch in Harburg geben: In der Friedrich-Ebert-Halle in Heimfeld wird der AfD-Europapolitiker René Aust zu einem Wahlkampf-Termin erwartet. Die Veranstaltenden erwarten in Harburg insgesamt mehr als 1.000 Teilnehmende.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.02.2025 | 08:00 Uhr