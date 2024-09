Stand: 28.09.2024 19:01 Uhr Demonstration gegen Flüchtlingspolitik der Bundesregierung

Etwa 400 Menschen haben am Sonnabend im Hamburger Stadtteil St. Georg gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung demonstriert. Der Verein Seebrücke Hamburg, die Linke und weitere Initiativen hatten unter dem Motto "Solidarität statt Abschottung" zu der Kundgebung aufgerufen. Die Demonstrantinnen und Demonstranten versammelten sich am Hansaplatz und zogen später vor die SPD-Zentrale in der Kurt-Schumacher-Allee. Sie forderten, die Verschärfung des Asylrechts zurückzunehmen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 28.09.2024 | 19:30 Uhr