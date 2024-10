Stand: 26.10.2024 17:36 Uhr Demonstration gegen Angriffe der israelischen Armee

Hunderte Demonstranten sind am Sonnabendnachmittag in Hamburg auf die Straße gegangen, um gegen das Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen zu protestieren. Nach Angaben der Polizei führte der Demonstrationszug vom Heidi-Kabel-Platz am Hauptbahnhof über die Mönckebergstraße durch die Innenstadt zum Ballindamm. Hintergrund ist der Krieg im Gazastreifen.

