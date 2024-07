Stand: 06.07.2024 06:17 Uhr Demo gegen Auslieferung nach Ungarn

Mehr als 600 Menschen der linken Szene sind am Freitagabend durch das Hamburger Schanzenviertel gezogen. Sie forderten Freiheit für Maja. Die non-binäre Person sitzt in Budapest in Haft - wegen eines Angriffs auf einen Aufmarsch von Rechtsextremen in der ungarischen Hauptstadt im vergangenen Jahr. Deutsche Behörden lieferten sie vor rund einer Woche nach Ungarn aus - bevor Rechtsmittel eingelegt werden konnten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demonstration zogen von der Roten Flora, über St. Pauli bis zum Bahnhof Altona. Dort wurde die Demo vom Veranstalter beendet.

