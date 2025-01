Stand: 29.01.2025 16:15 Uhr Demo für Wirtschaftswende in der Hamburger Innenstadt

Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden haben am Mittwoch in der Hamburger Innenstadt für eine Wirtschaftswende demonstriert. In einer Mitteilung der Versammlungsleiter hieß es, alle Wirtschaftsdaten bewegten sich im roten Bereich, für viele Unternehmen sei die Lage bedrohlich. Es brauche mehr Wirtschaftskompetenz und marktwirtschaftliches Verständnis in der Bundesregierung.

