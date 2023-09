Zehntausende Besucher bei Cruise Days in Hamburg erwartet Stand: 08.09.2023 06:31 Uhr Im Hamburger Hafen beginnen heute die Cruise Days, die weltgrößte Veranstaltung rund um Kreuzfahrtschiffe. Die Organisatorinnen und Organisatoren rechnen bis Sonntagabend insgesamt mit bis zu 150.000 Besucherinnen und Besuchern entlang der Landungsbrücken und in der Hafencity.

Die Cruise Days finden in diesem Jahr zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie wieder regulär statt. Schon seit einigen Tagen gibt das blaue Licht an vielen Orten im Hafen einen Vorgeschmack. Der Hamburger Lichtkünstler Michael Batz gibt dem Hafen mit dem Blue Port eine besondere Atmosphäre.

Neun Kreuzfahrtschiffe erwartet

Insgesamt neun Kreuzfahrtschiffe sind angekündigt. Die Besucherinnen und Besucher werden an den drei Tagen sowohl große Ozeankreuzer als auch Expeditions- und Flusskreuzfahrtschiffe zu sehen bekommen. Da Aida Cruises in diesem Jahr zum sechsten Mal Premiumpartner ist, ist die Reederei mit gleich drei Kreuzfahrtschiffen vertreten: "AIDAprima", "AIDAperla" und "AIDAsol". Aber auch die "Mein Schiff 6" von TUI Cruises und die Schiffe "Artania" (Phoenix Reisen), "MS Thurgau Chopin" (Thurgau Travel), "MS Sans Souci" (Plantours), "Vasco da Gama" und "World Voyager" (beide nicko cruises) werden dabei sein.

Große Cruise Days-Parade

Heute Abend ab etwa 21.15 Uhr wird die "Vasco da Gama" in Szene gesetzt. Dazu gibt es Musik und Feuerwerk. Am Sonnabend findet dann die Große Hamburg Cruise Days Parade statt - angeführt von der "AIDAprima". An der Parade nehmen fünf der Kreuzfahrschiffe teil und ziehen gemeinsam elbabwärts - ebenfalls mit Musik und Feuerwerk. Am Sonntag schließlich verlassen die AIDA-Schiffe den Hafen wieder feierlich.

AUDIO: Cruise Days 2023 starten in Hamburg (1 Min) Cruise Days 2023 starten in Hamburg (1 Min)

Blue Port: Hafen in blaues Licht getaucht

Der Blue Port Hamburg begann am 1. September. Jeden Abend ab 20.30 Uhr wird die Hafenkante in blaues Licht getaucht. Am Wochenende sollen etwa 4.000 Lichtpunkte erstrahlen.

Videos 2 Min Blue Port: Hamburger Hafen mit blauem Licht in Szene gesetzt Im September leuchtet der Hamburger Hafen von 20.30 Uhr bis kurz nach Mitternacht blau. 2 Min

Volksfeststimmung an Land

An Land gibt es zwischen Fischauktionshalle und Elbphilharmonie Volksfeststimmung mit viel Programm - eine Mischung aus Kultur und Entertainment, außerdem viele Stände, an denen man Hunger und Durst stillen kann. Nahe der Elbphilharmonie ist eine Kinderwelt eingerichtet, mit Mitmach-Zirkus und Kinderschminken.

Kritik von Umweltschützern

Hamburg steuert in diesem Jahr auf einen neuen Rekord bei den Kreuzfahrtpassagieren zu. Erstmals werden mehr als eine Million Gäste erwartet. Umweltschutzorganisationen üben deutliche Kritik an den Cruise Days. Malte Siegert vom Nabu Hamburg meint, Hamburg biete Kreuzfahrtschiffen, die größtenteils mit Schweröl der Umwelt und dem Klima schaden, eine unkritische Bühne.

Nachhaltigkeit Thema bei den Cruise Days

Da die Hamburg Cruise Days immer wieder von Umweltschützerinnen und -schützern kritisiert werden, machen sie selbst die Nachhaltigkeit zum Thema. Die teilnehmenden Reedereien wollen während der Veranstaltung an Land ihre Errungenschaften in dem Bereich präsentieren. Außerdem haben die Organisatoren ein Nachhaltigkeitskonzept entwickelt: Es gibt ein Müll-Trennungssystem auf der gesamten Fläche und ein Einweg-Verbot. Außerdem wird statt auf Gedrucktes auf QR-Codes gesetzt, um Papiermüll zu vermeiden.

Kleine Ausgabe der Cruise Days im vergangenen Jahr

Normalerweise finden die Cruise Days alle zwei Jahre statt. 2021 fielen sie Corona-bedingt aus und wurden im Jahr darauf in einer kleineren Version nachgeholt. Rund 135.000 Menschen kamen 2022 - nach etwa 500.000 Besucherinnen und Besuchern vor der Corona-Pandemie.

