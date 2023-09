Kreuzfahrten: Rekordzahl an Passagieren in Hamburg erwartet Stand: 01.09.2023 14:44 Uhr Während der Corona-Krise lag die gesamte Kreuzfahrtbranche lange Zeit völlig brach, zahlreiche Schiffe wurden sogar verschrottet. Jetzt aber machen deutlich mehr Menschen Urlaub auf dem Wasser, die Zahl der Passagiere in Hamburg wird erstmals die Marke von einer Million überschreiten.

Gut 900.000 Passagiere in einem Jahr - der bisherige Kreuzfahrtrekord für den Hamburger Hafen stammt aus 2018. Bis zum Jahresende werden nochmal mehr Passagiere erwartet, so Simone Maraschi, Chef von Cruise Gate Hamburg. "Wenn man sich die geopolitische Lage betrachtet, hätten wir tatsächlich nicht mit dieser positiven Entwicklung gerechnet."

Mehr als die Hälfte der Passagiere durch AIDA im Hafen

Maßgeblich zum Wachstum beigetragen hat die Rostocker Reederei AIDA, die bis Jahresende etwa 120 Mal mit ihren Schiffe Hamburg anläuft. AIDA ist für mehr als die Hälfte der Passagiere verantwortlich - und will auch in den kommenden Jahren das ganze Jahr über Hamburg ansteuern. Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) betonte, die Kreuzfahrtbranche leiste einen wichtigen Beitrag zu Wertschöpfung und Beschäftigung rund um den Hafen.

Kooperation zwischen AIDA und Hamburg

Mit der Stadt hat das Unternehmen eine neue Kooperation geschlossen, die beide Seiten am Freitag unterzeichneten. Ein Teil davon: Wann immer möglich, sollen die Schiffe in Hamburg mit Landstrom versorgt werden, so AIDA-Chef Felix Eichhorn. "Wir haben in den letzten Jahren, seit 2017, ungefähr 70 Mal Landstrom genommen." Es sei die Absicht, diese Zahl im kommenden Jahr zu erhöhen. "Wahrscheinlich werden wir nur im nächsten Jahr alleine auf solche Zahlen kommen", so Eichhorn. Die Umweltschutzorganisation NABU kritisiert allerdings, dass die Stadt die Reedereien nicht im Alleingang dazu verpflichtet, Landstrom zu beziehen, sondern auf eine europäische Regelung wartet.

Bisher ist in Hamburg nur das Kreuzfahrtterminal Altona mit einer Landstromanlage ausgestattet. Die beiden anderen Kreuzfahrtterminals - Steinwerder und der entstehende neue Standort Hafencity - sollen im Herbst beziehungsweise im Frühjahr 2025 mit Landstrom versorgt werden.

