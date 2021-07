Corona-Fall: Molotow-Besucher müssen in Quarantäne Stand: 19.07.2021 21:28 Uhr In Hamburg gibt es den nächsten Fall einer Massen-Quarantäne nach einem positiven Corona-Test. Nach Informationen von NDR 90,3 sind Besucherinnen und Besucher des Musik-Clubs Molotow im Stadtteil St. Pauli betroffen.

Die Hygiene-Auflagen waren eigentlich streng: Der Eintritt war nur nach einem negativen Corona-Schnelltest oder vollständig geimpft möglich, dazu gab es eine Maskenpflicht. Trotzdem sind jetzt knapp 100 Leute in Quarantäne, die sich am vergangenen Donnerstag zwei Bands im Molotow am Nobistor angesehen haben. Alles wegen eines Menschen, der im Nachhinein positiv auf Corona getestet wurde. Und weil das zuständige Gesundheitsamt wohl doch nicht so ganz davon überzeugt war, dass die Auflagen eingehalten wurden. Am Mittwoch sollen sich jetzt auch alle übrigen Besucherinnen und Besucher testen lassen. Das Molotow war am Montagabend nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Ähnlicher Fall in St. Georg

Der Fall erinnert an ein ähnliches Ereignis im Stadtteil St. Georg. Auch dort mussten zahlreiche Menschen wegen eines positiv getesteten Bar-Besuchers in Quarantäne. Mit ihren Test-Ergebnissen wird im Laufe des Dienstags gerechnet.

Grundsätzlich gelten Quarantäne-Maßnahmen nicht mehr für Menschen, die bereits vollständig geimpft sind oder Corona hatten - das geht aus den entsprechenden Empfehlungen des Robert Koch-Instituts hervor. Die Gesundheitsämter haben aber einen Ermessensspielraum.

