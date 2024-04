Stand: 29.04.2024 17:42 Uhr Container-Umschlag an Eurogate-Terminals gesunken

Der Terminalbetreiber Eurogate hat an seinen deutschen Terminals im vergangenen Jahr knapp elf Prozent weniger Container umgeschlagen. Auch bei Eurogate in Hamburg ging der Umschlag deutlich zurück, konkrete Zahlen dazu nannte das Unternehmen aber nicht. Eurogate und die Bremer Lagerhaus AG rechnen damit, dass die Schweizer Reederei MSC zum Jahresende damit beginnt, Dienste vom Eurogate-Terminal in Hamburg abzuziehen. Bislang ist MSC Großkunde bei Eurogate. Die Schweizer sind aber gerade dabei, knapp die Hälfte an der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) zu übernehmen und müssen deshalb zusätzliche Ladung zur HHLA bringen.

