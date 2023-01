Christian Gerloff ist neuer Ärztlicher Direktor am UKE Stand: 10.01.2023 17:21 Uhr Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) hat einen neuen Chef. Seit dem 1. Januar ist Christian Gerloff dort offiziell Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender. Er übernimmt das Amt von Burkhard Göke, der zum Jahreswechsel ausgeschieden ist.

Am Dienstag stellte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) Gerloff offiziell vor. Er habe sich in einem Wettbewerb mit mehrstufigem Verfahren durchgesetzt, hieß es dazu. Schon lange ist der 59-jährige Gerloff im UKE kein Unbekannter mehr. Schon 2006 kam er als Leiter der Neurologie ans UKE, seit 2013 ist er stellvertretender Ärztlicher Direktor. Er ist auch Vorstandsvorsitzender.

"Fachkräftemangel ist eine große Herausforderung"

Eine besonders große Herausforderung sieht er im Fachkräftemangel in den medizinischen Berufen. "Damit steht und fällt unser Erfolg in den nächsten Jahren", so Gerloff. "Wenn wir es nicht schaffen, die Menschen dafür zu begeistern, in der Medizin zu arbeiten, dann werden wir ganz viel von dem Fortschritt, den es schon gibt und den wir erreichen wollen, gar nicht umsetzen können."

Gerloff sieht Chancen in der Krankenhausreform

Die aktuelle Diskussion um die Krankenhausreform sieht Gerloff als Chance, Strukturen zu verbessern. Letztendlich gehe es um die Frage "wie viel Hochleistungsmedizin möchten wir als Gesellschaft haben und wie werden wir das gemeinsam bezahlen"? Laut Gerloff arbeiten im UKE aktuell etwa 14.000 Menschen. Pro Jahr werden dort 500.000 Patienten und Patientinnen medizinisch versorgt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.01.2023 | 17:00 Uhr