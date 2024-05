Stand: 24.05.2024 15:46 Uhr Cannabis an Schulen: Schulbehörde fordert Verbot der Mitnahme

Hamburger Schulen sollen die Mitnahme von Cannabis-Produkten verbieten. Knapp zwei Monate nach der teilweisen Freigabe, hat die Schulbehörde diese Aufforderung an alle rund 470 Schulen in Hamburg geschickt. Demnach sollen sie ihre Hausordnungen ändern. Grundsätzlich ist es über 18-Jährigen nach der Rechtslage erlaubt, 25 Gramm Cannabis bei sich zu haben. Wer in Hamburg in der Nähe von Schulen, Kindergärten, Spielplätzen, Jugendeinrichtungen oder öffentlichen Sportstätten einen Joint raucht, riskiert 500 Euro Strafe.

