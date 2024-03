Cannabis-Gesetz: Noch viele offene Fragen in Hamburg

Stand: 23.03.2024 15:24 Uhr

Ab dem 1. April sind der Besitz und Konsum von Cannabis in Deutschland nicht mehr grundsätzlich strafbar. Nachdem der Bundesrat am Freitag den Weg dafür frei gemacht hat, bleiben bei der praktischen Umsetzung auch in Hamburg noch Fragen offen.