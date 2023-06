Café Seeterrassen: Verkauf macht Weg für Sanierung frei Stand: 14.06.2023 15:43 Uhr Der Verkaufstermin für das Café Seeterrassen im Hamburger Park Planten un Blomen steht. Ende Juni soll das Gebäude samt umliegenden Parkanlagen von der Hamburg Messe und Congress GmbH an das Bezirksamt Hamburg-Mitte verkauft werden.

Damit werde der Weg für eine umfassende Sanierung freigemacht, teilte der Senat am Mittwoch mit. Das Café aus den 1950er-Jahren stand seit mehr als zwei Jahren leer. "Ich freue mich, dass wir als Finanzbehörde dabei helfen können, diesen besonderen Ort mitten im Park wieder zum Leben zu erwecken", sagte Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Die Umgestaltung soll Hamburgerinnen und Hamburgern einen idyllischen Ort in der Stadt bieten.

Kosten der Sanierung noch unklar

Bei einer Begehung am Mittwoch sah Dressel, wie baufällig das Traditionscafé ist. Es gibt Schimmel an den Wänden, abgeplatzte Deckenteile und verrottete Fenster. Die Stadt will nun den alten Glanz des Gebäudes wiederherstellen. Dressel sagte, die Bürgerinnen und Bürger hätten ein großes Interesse daran. Viele erinnerten sich noch an rauschende Feste dort. Die Kosten für die Sanierung sind noch nicht bekannt.

Zwischennutzung noch in diesem Jahr?

"Planten un Blomen ist ohne das Café Seeterrassen längst nicht mehr denkbar", meinte der Leiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte, Ralf Neubauer (SPD). Noch in diesem Jahr will Neubauer zumindest das Erdgeschoss freigeben: "Sobald die Schimmelbelastunfg aus dem Erdgeschoss rausgenommen wurde, soll es eine Zwischennutzung geben, sodass wir das Gebäude relativ schnell wieder nutzbar machen." Wann das Café saniert ist und was neben einer Gastronomie noch dort rein soll, ist noch unklar.

VIDEO: Hamburg damals: 70 Jahre Café Seeterrassen (4 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.06.2023 | 16:00 Uhr