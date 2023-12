CDU fordert Studie zu jugendlichen Straftätern in Hamburg

Stand: 29.12.2023 12:09 Uhr

Kriminelle Heranwachsende über 18 Jahren werden in Hamburg vor Gericht besonders häufig nach dem Jugendstrafrecht verurteilt und nicht als Erwachsene. Die CDU möchte jetzt wissenschaftlich untersuchen lassen: Liegt das an den Richterinnen und Richtern in Hamburg, oder an den Jugendlichen?