Bundesweiter Bildungsprotest heute auch in Hamburg Stand: 23.09.2023 13:01 Uhr In der Bildungspolitik muss sich dringend etwas ändern. Das fordert die Initiative "Bildungswende jetzt". Heute wird am Jungfernstieg demonstriert, bislang sind mehr als 600 Menschen gekommen. Gleichzeitig finden Kundgebungen auch in anderen Bundesländern statt.

Immer mehr Schülerinnen und Schüler in Hamburg, zu wenige Lehrkräfte, und gleichzeitig gebe es einen Reformstau an den Schulen, kritisiert das Bündnis von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern. Die Initiative fordert eine Ausbildungsoffensive für Lehrerinnen und Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher und mehr Geld für Bildung, genauer gesagt 100 Milliarden Euro.

Behörde sieht keinen generellen Lehrermangel

Die Hamburger Schulbehörde sieht keinen generellen Lehrermangel in Hamburg. Es sei aber "für Schulen mit besonderen sozialen Herausforderungen schwieriger, alle Stellen zu besetzen." Um Bildung ausreichend zu finanzieren sei auch der Bund gefordert. Die Schulbehörde kritisiert, dass die Bundesregierung Mittel für die Digitalisierung an Schulen kürzen will.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung