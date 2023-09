Prognose: Zahl der Schüler wächst in Hamburg nicht mehr so schnell Stand: 22.09.2023 12:27 Uhr Hamburgs Schülerzahl wächst in den kommenden Jahren nicht mehr so schnell wie zuletzt. Das geht aus einer neuen Prognose der Kultusministerkonferenz hervor.

Noch nie waren mehr Kinder und Jugendliche an Hamburgs Schulen als in diesem Jahr. Mehr als 270.000 haben nach den Sommerferien den Unterricht begonnen. Ein Rekord, der auch mit der großen Zahl an Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zusammenhängt. Ihre Kinder lernen nun in Hamburg.

Schülerzahl steigt seit Jahrzehnten an

Gestiegen ist die Schülerzahl in Hamburg aber schon schon seit den 1990er-Jahren kontinuierlich. Das hat zur Folge, dass Hamburg deutlich mehr in den Schulbau investieren muss. 44 neue Schulen sind im Augenblick geplant, 123 sollen erweitert werden.

Lehrermangel auch weiter ein Problem

Außerdem werden mehr Lehrerinnen und Lehrer gebraucht. Dieses Problem ist schwerer zu lösen. Denn auch im Bildungsbereich herrscht Fachkräftemangel - und Hamburg konkurriert mit anderen Bundesländern. Schon jetzt finden sich nicht für alle Lehrerstellen auch Bewerberinnen und Bewerber.

Hamburg mit vergleichsweise geringem Wachstum

Während aber in anderen Teilen Deutschlands die Schülerzahlen weiter deutlich steigen, geht die Berechnung der Kultusministerkonferenz für Hamburg von einem weniger starken Wachstum aus. Für Mitte der 2030er-Jahre wird mit gut 280.000 Schülerinnen und Schülern gerechnet.

