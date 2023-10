Bund zahlt in diesem Jahr 70 Millionen für die U5 in Hamburg

Bund zahlt in diesem Jahr 70 Millionen für die U5 Stand: 05.10.2023 07:23 Uhr Für den Bau der U5 zahlt der Bund schon dieses Jahr 70 Millionen Euro. Das wurde im Verkehrsausschuss bekannt. 20 Jahre dauert der Tunnelbau von Bramfeld über die Innenstadt zum Volkspark und er soll maximal 16,5 Milliarden Euro kosten.

70 Millionen Euro seien zwar nur ein halbes Prozent der Baukosten, doch der SPD-Verkehrssprecher Ole Thorben Buschhüter ist zufrieden. Denn der Bund bezahle nur, was schon fertig ist - in diesem Fall erste Gleisbrücken an der Segelmannstraße. Hamburg habe dem Bund einen hohen Nutzen nachgewiesen: "Ich sehe, dass wir hier eine solide Planung vorgelegt haben, und damit kann das dann auch losgehen. Damit ist auch klar, dass wir die ganze Linie gut bauen können."

100 Millionen Euro in 2024

Nächstes Jahr erwartet Hamburg 100 Millionen Euro vom Bund. Der CDU Bürgerschaftsabgeordneten Anke Frieling reicht das nicht: "Im Moment heißt es nur, es wird erwartet, dass die Finanzierung stehen wird. Aber auch das ist ja noch nicht sicher."

Bund soll 70 Prozent der U5 zahlen

Hamburgs Senat setzt darauf, dass der Bund 70 Prozent der U5-Kosten übernimmt. Heike Sudmann (Linke) kritisiert jedoch die Höhe der restlichen Kosten: "Definitiv fest steht jetzt schon, dass Hamburg mindestens 30 Prozent der Gesamtkosten zahlt. Das heißt fünf Milliarden Euro für 24 Kilometer U-Bahn muss Hamburg auf jeden Fall bezahlen." Andererseits habe der Senat dafür schon fast zwei Milliarden Euro zurückgelegt.

