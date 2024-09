Stand: 27.09.2024 12:52 Uhr Bürgerschaftsabgeordnete Müller verlässt die Grünen

Die Welle der Parteiausstritte bei der Grünen Jugend hat jetzt auch Hamburg erreicht. Die Bürgerschaftsabgeordnete Ivy May Müller verlässt die Partei und will auch aus der Fraktion austreten. Künftig will sie sich als parteilose Abgeordnete der Fraktion der Linken anschließen. Sie wolle nicht länger für eine Politik der Grünen geradestehen, die die großen sozialen Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft nicht angehe, so Müller.

