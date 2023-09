Bürgerschaft streitet über Hamburger HHLA-Deal Stand: 27.09.2023 15:36 Uhr Die Hamburgische Bürgerschaft hat sich am Mittwoch mit dem geplante Teilverkauf der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) an die Reederei MSC beschäftigt. Die Opposition nutzte die Debatte zu grundsätzlicher Kritik an der Hafenpolitik von SPD und Grünen.

Jahrelang hat der Hamburger Hafen an die Konkurrenz verloren. Für CDU-Fraktionschef Dennis Thering sind dafür SPD und Grüne verantwortlich. Das Geschäft mit der Schweizer Reederei MSC erinnere ihn eher an ein Dorftheater als an einen kühl eingefädelten Milliarden-Deal. "Vom guten Regieren keine Spur, das ist einfach handwerklicher Murks", so Thering weiter.

Kritik auch von FDP, Linken und AfD

Anna von Treuenfels von der FDP sprach von einem Panikverkauf. Norbert Hackbusch von den Linken meinte, der Deal zwischen Stadt und MSC sei ein weiterer Schritt Richtung Privatisierung des Hafens: "Und alle Erfahrungen von Privatisierungen in den letzten Jahren sind desaströs." Krzysztof Walczak von der AfD findet: "Rot-Grün kann keine Wirtschaft."

Leonhard betont Bedeutung von Investitionen

Die Koalition verteidigte das Hafengeschäft gegen die Kritik. Die Stadt bekomme mehr Einfluss - und zusätzlich noch einen Partner, der bereit sei für Investitionen, so Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD): "Dringende Investitionen und Unternehmens-Neuausrichtungen, die einfach erfolgen müssen zum Wohle des Standorts."

Auf den Rängen der Bürgerschaft verfolgten einige Hafenarbeiter die Debatte, meist mit versteinerten Mienen.

Rückgabe eines Grundstücks an Jüdische Gemeinde

Außerdem will die Bürgerschaft einen interfraktionellen Antrag beschließen, um die Rückgabe eines Grundstücks am Joseph-Carlebach-Platz im Grindelviertel an die Jüdische Gemeinde Hamburg zu ermöglichen. Damit soll der Grundstein für den Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge gelegt werden. Schon vor der Sitzung würdigten die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen, CDU und Linken gemeinsam mit den Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde und der Stiftung Bornplatz-Synagoge diesen als historisch bezeichneten Beschluss in einem symbolischen Akt.

