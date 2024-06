Stand: 14.06.2024 14:38 Uhr Bürgerschaft: Antrag zur Redezeit von fraktionslosen Abgeordneten

Fraktionslose Abgeordnete in der Hamburgischen Bürgerschaft sollen künftig weniger Redezeit erhalten. Das beantragen die Fraktionen von SPD, Grünen und CDU gemeinsam. Anlass ist, dass es inzwischen in der Bürgerschaft fünf fraktionslose Abgeordnete gibt. Wenn sich alle in der Aktuellen Stunde zu Wort melden würden, bliebe den Fraktionen deutlich weniger Zeit zum Reden, hieß es. Die AfD ist gegen den Vorschlag und spricht von Diskriminierung.

