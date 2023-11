Brücken für Hafenautobahn A26-Ost: Bald Bahn-Sperrungen in Hamburg? Stand: 20.11.2023 05:55 Uhr Die Bahnstrecke zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Hamburg-Harburg bekommt eine neue Großbaustelle. In Wilhelmsburg müssen alle Gleise der Fern-, Güter- und S-Bahn über die geplante Hafenautobahn gelegt werden. Ein Bürgerverein befürchtet lange Sperrungen, der Bauplaner weist das zurück.

"Mehrere Jahre ist das Bahn-Chaos in Hamburg vorprogrammiert!", behauptet der Verein "Zukunft Elbinsel Wilhelmsburg". Er schreibt erstmals, dass schon im kommenden Jahr Vorarbeiten starten sollen - für 35 Meter lange Behelfsbrücken. Darauf sollen die bisherigen acht Gleise gelegt werden. Unter den Hilfsbrücken soll dann ein Tunnel für die Hafenautobahn A26 Ost entstehen - an der Kornweide in Wilhelmsburg.

Gleise werden sehr intensiv genutzt

Das Brisante daran: Die Gleise sind extrem gut genutzt, vier für den Fernverkehr, zwei für die Hafenbahn und zwei für die S-Bahn. "Zukunft Elbinsel Wilhelmsburg" spricht von einer "höchst riskanten Operation an Hamburgs Eisenbahn-Schlagader". Und der Verein kritisiert, dass mit Bauarbeiten begonnen werde, obwohl für die A26 Ost weder ein Planbeschluss noch eine Finanzierung vorliegt.

Behörde rechnet mit zwei Wochenend-Sperrungen

Planer ist die halbstaatliche DEGES. Sie erklärte gegenüber NDR 90,3: Keinesfalls gebe es ein Chaos und monatelange Gleissperrungen. Der Bau beginne auch erst im übernächsten Jahr. Bauen vor der Planfeststellung sei zudem ganz legal, weil man die Brücken zurückbauen könne. Eine beteiligte Behörde rechnet erstmal mit nur zwei Wochenend-Sperrungen der Gleise.

