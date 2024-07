Brücken-Unfall in Hamburg: U1-Teilstrecke wochenlang gesperrt Stand: 12.07.2024 08:57 Uhr Der Lkw-Unfall hat Folgen für Fahrgäste der U-Bahn-Linie U1 in Hamburg. Mindestens noch bis im Laufe des Freitags ist der Verkehr zwischen Volksdorf und Berne in beiden Richtungen eingestellt.

"Die Brücke für das stadteinwärts führende Gleis ist so stark beschädigt worden, dass eine kurzfristige Reparatur nicht möglich sein wird", so Christoph Kreienbaum, Pressesprecher der Hochbahn, am Freitag. Wie schnell eine Reparatur und Wiederinbetriebnahme möglich ist, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen. "Wir müssen nach dem aktuellen Stand von einer zumindest mehrwöchigen Sperrung ausgehen", so Kreienbaum weiter.

Hochbahn: Pendelbetrieb auf der U1 das Ziel

Die Arbeiten sollen sich daher auf das stadtauswärtsführende Gleis konzentrieren. Diese Brücke sei nicht so schwer beschädigt. "Wir sind zuversichtlich, dass wir die Reparaturarbeiten hier im Laufe des Tages abschließen können. Ziel ist es dann, möglichst schnell einen Pendelbetrieb auf der U1 zwischen Farmsen/Berne und Volksdorf einzurichten", hieß es in einer Pressemitteilung.

Lkw kollidiert mit U-Bahnbrücke

Am Donnerstag kam es an der Haltestelle Meiendorfer Weg gegen 14 Uhr zu einer Kollision . Ein Sattelschlepper hatte ein Baufahrzeug geladen, das offenbar zu hoch für eine Durchfahrt war. Der Zusammenstoß war so schwer, dass das Baufahrzeug auf die Straße fiel.

Ersatzverkehr mit Bussen

Mit der Einschränkung auf ein Gleis im Bereich Meiendorfer Weg ist laut Hochbahn kein regulärer U-Bahn-Betrieb möglich. Bis dahin fahren zwischen Volksdorf und Berne Busse als Ersatzverkehr.

