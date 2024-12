Stand: 06.12.2024 06:51 Uhr Brennendes Auto in Tiefgarage in der City Nord

Ein brennendes Auto in einer Tiefgarage hat in der Nacht zu Freitag 75 Feuerwehrleute in der Hamburger City Nord stundenlang beschäftigt. Wegen des starken Rauchs mussten 50 Anwohnerinnen und Anwohner vorsorglich ihre Wohnungen verlassen. Da das Feuer immer wieder aufflammte, musste der Wagen schließlich aus der Tiefgarage geschleppt werden. Durch den Brand wurden 14 weitere Autos und zwei Motorräder beschädigt.

